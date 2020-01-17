Karnelerini Valinin elinden aldılar

2019-2020 Eğitim Öğretim Dönemi yarıyıl karne töreni Yığılca ilçesi Mevlana İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

Vali Dr. Zülkif dağlı ve protokol üyeleri Mevlana İlkokulu'nda gerçekleştirilen karne dağıtım töreninde öğrencilere karnelerini dağıtarak sevinçlerine ortak oldular. İlkokul birinci sınıf öğrencileri ilk karnelerini Vali Dr. Zülkif Dağlı'dan almanın heyecanını yaşadılar.

Minik öğrencilere iyi tatiller dileyen Dağlı, önümüzdeki 15 gün boyunca güzel vakit geçirmeleri ve ikinci yarıyılda derslerine düzenli olarak çalışıp karnelerinin hep böyle güzel notlarla dolu olması temennisinde bulundu ve öğrencilere kitap hediye ederek başarılarının devamını diledi. Karne dağıtımından sonra, okuldaki öğretmenler ile bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA