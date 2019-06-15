Karnelerini yaylada aldılar

Trabzon'un Çaykara ilçesinde Karaçam ve Köknar ilk ve ortaokul öğrencileri karnelerini yaylada düzenlenen etkinlikte aldılar.

Çaykara Kaymakamı Salih Çiğdem ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali'nin de katıldığı etkinlikte Karaçam ve Köknar ilk ve ortaokul öğrencileri karnelerini ilçenin Limni Yaylası'nda aldılar. Trabzon'da ilk kez uygulanan yaylada karne töreninde öğrenciler, öğretmenler ve davetliler hoşça vakit geçirirken, karnelerini alan öğrenciler ardından horon oynadı, piknik yaptı.

Kaynak: İHA