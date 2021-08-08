Karnı burnunda görüntülendi! Özge Özpirinçci'den bebeği hakkında açıklamalar!

Geçtiğimiz gün Burak Yamantürk'le birlikte Yeniköy'de görüntülenen oyuncu, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. 21 haftalık hamile olan oyuncu Özge Özpirinçci, heyecanla kızının dünyaya geleceği günü bekliyor.

5 aylık hamile olduğunu belirten Özge Özpirinçci, "Bebeğimizin cinsiyeti kız olacak. Heyecanla dünyaya geleceği günü bekliyoruz" dedi. Bu açıklamasının ardından iki ünlü isim evlerinin yolunu tuttu.

6 yıldır kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile birliktelik yaşayan oyuncu Özge Özpirinçci'nin hamile olduğu iddiaları gündeme bomba gibi oturmasının ardından oyuncudan iddiaları doğrulayan bir paylaşım gelmişti.

"9 DEĞİL 13 HAFTALIK"

Özpirinçci, "9 değil 13 haftalık hamileyim. Mutluluğumuzu, heyecanımızı paylaşan herkese teşekkürler" notunu paylaşarak hamileliğini takipçilerine duyurmuştu.

Eylül ayında nikah masasına oturacak olan çift kız bebeklerini kucaklarına almak için heyecanla bekliyor...

Öte yandan güzel oyuncunun rol aldığı Hakan Bonomo’nun kaleme aldığı ve Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği yapımdan ilk fragman geçtiğimiz haftalarda yayınlandı. Fragmanda dikkat çeken çarpıcı ve cesur sahneler çok konuşuldu.