Karnı burnunda TikTok fenomeni Mükremin Gezgin, yeni aşkıyla öpüşürken utanmadan paylaşım yaptı! Görenlerin midesi ağzına geldi!

TikTok fenomeni Mika Raun, fenomen Murat Övüç'ün damarına bastı! Canlı yayında hiç çekinmeden "O....." damgasını yapıştırdı!

Ebru Şancı'dan İrem Derici- Cem Belevi aşkına şoke eden sözler! "Damacanaya yükselenler gibi"

Karnı burnunda Demet Evgar'dan şaşkınlık yaratan şaman ritüeli! Göbeğine kınayla motifler çizdirdi, dilekler dilendi! "Mevlüt yapacak olsa nikahsız hamile kalmazdı"

Hande Sarıoğlu yaptıklarıyla hayranının ateşini yükseltti! Eline değdirerek "Seni daha çok titreteceğim" demesi hayrete düşürdü!