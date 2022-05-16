Karnı burnunda ünlü oyuncudan beklenen güzel haber geldi! Sinem Kobal doğum yaptı! Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu evlilikleri süren, geçtiğimiz hafta karnı burnunda ilk kez fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu Sinem Kobal'ın doğum yaptığı öğrenildi.

1 8 İkinci bebeğine hamile Sinem Kobal’dan karnı burnunda ilk poz, geçtiğimiz haftalarda gelmişti.