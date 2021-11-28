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  3. Karnı zil çalan öğrenci, zil çalmasına rağmen teneffüse çıkarmayan öğretmenini dövdü!

Karnı zil çalan öğrenci, zil çalmasına rağmen teneffüse çıkarmayan öğretmenini dövdü!

Çin'de, zil çaldığı halde dersi uzatıp öğrencileri sınıfta bekleten öğretmeni, öğrencisinin dövdüğü görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Trajikomik olay, Çin'in Hunan eyaletine bağlı Şaoyang eyaletinde gerçekleşti. Bir okulda, öğretmen zil çaldığı halde ders anlatmaya devam edince, karnı acıkan bir çocuk bu duruma şiddetle tepki gösterdi. Sırasından kalkıp hızla koşan çocuğun, öğretmenine bir anda vurması bütün sınıfta şaşkınlık yarattı. Hıncını alamayan çocuğu arkadaşları durdurdu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Öğrencinin öğretmenini dövdüğü görüntüler anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Çeşitli yabancı basınına sızdırılan görüntüler sosyal medyada olay yarattı. Kullanıcılardan bir kesim öğrenciyi haklı bulurken, bir diğer kesim bu yaptığının suç olduğunu savundu.

AsiaOne, öğrencinin darbı sebebiyle öğretmenin yüzünde çeşitli yara ve morlukların meydana geldiğini bildirdi. Olay sonucu öğretmen öğrencisini affetti. 

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