Karnını doyuracakken az daha az daha arkadaş cinayetine kurban gidiyordu!
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 15 yaşındaki V.O. isimli bir genç, yemek yemek için girdiği kokoreççide kavgalı olan 4 arkadaşından birisi olan E.H. tarafından ayağından vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan gencin tedavisi sürerken polis ise soruşturma başlattı.
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18 Kasım 2020 Çarşamba 11:59
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