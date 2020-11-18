Karnını doyuracakken az daha az daha arkadaş cinayetine kurban gidiyordu!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 15 yaşındaki V.O. isimli bir genç, yemek yemek için girdiği kokoreççide kavgalı olan 4 arkadaşından birisi olan E.H. tarafından ayağından vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan gencin tedavisi sürerken polis ise soruşturma başlattı.