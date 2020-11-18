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  3. Karnını doyuracakken az daha az daha arkadaş cinayetine kurban gidiyordu!

Karnını doyuracakken az daha az daha arkadaş cinayetine kurban gidiyordu!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 15 yaşındaki V.O. isimli bir genç, yemek yemek için girdiği kokoreççide kavgalı olan 4 arkadaşından birisi olan E.H. tarafından ayağından vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan gencin tedavisi sürerken polis ise soruşturma başlattı.

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18 Kasım 2020 Çarşamba 11:59
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