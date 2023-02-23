Karol Borys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karol Borys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karol Borys adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karol Borys Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karol Borys 28 Eylül 2006 tarihinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karol Borys Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Karol Borys, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slask Wroclaw futbol takımında oynamaktadır. Slask Wroclaw takımına 20 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Karol Borys'nin Slask Wroclaw ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Karol Borys Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karol Borys isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karol Borys Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karol Borys futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Kasım 2021 yılında Sl. Wroclaw II

20 Mayıs 2022 yılında Slask Wroclaw

Karol Borys Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karol Borys şuan Slask Wroclaw takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Karol Borys Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U17 takımında 8 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 19 numaralı formasıyla 14 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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