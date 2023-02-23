Karol Chuchro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karol Chuchro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karol Chuchro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karol Chuchro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karol Chuchro 18 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Karol Chuchro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karol Chuchro Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IQSPORT.COM.PL yapmaktadır. Karol Chuchro, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resovia Rzeszów futbol takımında oynamaktadır. Resovia Rzeszów takımına 5 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Karol Chuchro'nin Resovia Rzeszów ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Karol Chuchro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karol Chuchro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karol Chuchro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karol Chuchro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Resovia II

5 Nisan 2022 yılında Resovia

Karol Chuchro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karol Chuchro şuan Resovia Rzeszów takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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