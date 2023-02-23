Karol Czubak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karol Czubak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karol Czubak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karol Czubak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karol Czubak 25 Ocak 2000 tarihinde Słupsk şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Karol Czubak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karol Czubak Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rechtsanwalt Dr. Martin Balcer yapmaktadır. Karol Czubak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arka Gdynia futbol takımında oynamaktadır. Arka Gdynia takımına 6 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Karol Czubak'nin Arka Gdynia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Karol Czubak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karol Czubak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karol Czubak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karol Czubak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Jantar Ustka

17 Temmuz 2019 yılında Bytovia Bytow

13 Ağustos 2020 yılında Widzew Lodz

6 Ağustos 2021 yılında Arka Gdynia

Karol Czubak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karol Czubak şuan Arka Gdynia takımında oynamakta ve 68 numaralı formayı giymektedir.

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