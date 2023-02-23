Karol Dybowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karol Dybowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karol Dybowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karol Dybowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karol Dybowski 12 Haziran 1997 tarihinde Tarnów şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Karol Dybowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karol Dybowski Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FBG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chrobry Glogow futbol takımında oynamaktadır. Chrobry Glogow takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Karol Dybowski'nin Chrobry Glogow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Karol Dybowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karol Dybowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karol Dybowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karol Dybowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Unia Tarnow

14 Temmuz 2016 yılında Siarka T.

11 Ocak 2018 yılında Piast Gliwice

1 Temmuz 2019 yılında Termalica

31 Temmuz 2020 yılında Piast Gliwice

14 Ocak 2021 yılında Resovia

1 Temmuz 2021 yılında Chrobry Glogow

Karol Dybowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karol Dybowski şuan Chrobry Glogow takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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