Karol Knap kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karol Knap Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karol Knap adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karol Knap Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karol Knap 12 Eylül 2001 tarihinde Krosno şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Karol Knap şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karol Knap Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProSport Manager yapmaktadır. Karol Knap, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cracovia futbol takımında oynamaktadır. Cracovia takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Karol Knap'nin Cracovia ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Karol Knap Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karol Knap isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karol Knap Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karol Knap futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Karpaty Krosno

11 Ağustos 2020 yılında P. Niepolomice

1 Temmuz 2021 yılında Cracovia

Karol Knap Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karol Knap şuan Cracovia takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Karol Knap Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U20 takımında 10 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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