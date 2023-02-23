Karol Niemczycki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karol Niemczycki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Karol Niemczycki kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Karol Niemczycki ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Karol Niemczycki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karol Niemczycki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Karol Niemczycki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karol Niemczycki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karol Niemczycki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karol Niemczycki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karol Niemczycki 5 Temmuz 1999 tarihinde Kraków şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Karol Niemczycki şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karol Niemczycki Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini box2box Football Agency yapmaktadır. Karol Niemczycki, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cracovia futbol takımında oynamaktadır. Cracovia takımına 13 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Karol Niemczycki'nin Cracovia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Karol Niemczycki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karol Niemczycki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Karol Niemczycki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karol Niemczycki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Cracovia U19

1 Temmuz 2014 yılında AP Profi

1 Şubat 2017 yılında NAC Breda U19

1 Temmuz 2017 yılında NAC Breda

6 Temmuz 2019 yılında P. Niepolomice

31 Temmuz 2020 yılında NAC Breda

6 Ağustos 2020 yılında P. Niepolomice

13 Ağustos 2020 yılında Cracovia

Karol Niemczycki kimdir

Karol Niemczycki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karol Niemczycki şuan Cracovia takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Karol Niemczycki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U21 takımında 12 numaralı formasıyla 18 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 12 numaralı formasıyla 19 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Karol Niemczycki nereli

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