Karol Podlinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karol Podlinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karol Podlinski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karol Podlinski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karol Podlinski 6 Kasım 1997 tarihinde Żuromin şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Karol Podliński şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karol Podlinski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Profus Management yapmaktadır. Karol Podlinski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gornik Leczna futbol takımında oynamaktadır. Gornik Leczna takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Karol Podlinski'nin Gornik Leczna ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Karol Podlinski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karol Podlinski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karol Podlinski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karol Podlinski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2016 yılında Znicz II

1 Mart 2017 yılında Znicz Pruszkow

4 Şubat 2019 yılında Legionovia

17 Ağustos 2020 yılında Radomiak

24 Şubat 2021 yılında Zaglebie Lubin

15 Temmuz 2022 yılında Gornik Leczna

Karol Podlinski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karol Podlinski şuan Gornik Leczna takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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