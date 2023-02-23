Karol Szymanski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karol Szymanski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Karol Szymanski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Karol Szymanski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Karol Szymanski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karol Szymanski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Karol Szymanski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karol Szymanski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karol Szymanski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karol Szymanski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karol Szymanski 25 Haziran 1993 tarihinde Szczecinek şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Karol Szymański şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karol Szymanski Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FootballGoal.eu yapmaktadır. Karol Szymanski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Piast Gliwice futbol takımında oynamaktadır. Piast Gliwice takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Karol Szymanski'nin Piast Gliwice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Karol Szymanski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karol Szymanski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Karol Szymanski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karol Szymanski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Lech Poznan II

20 Ağustos 2011 yılında Lub. Trzcianka

30 Haziran 2012 yılında Lech Poznan II

19 Temmuz 2012 yılında Lech Rypin

31 Aralık 2012 yılında Lech Poznan II

27 Şubat 2013 yılında Jarota Jarocin

31 Aralık 2013 yılında Lech Poznan II

22 Ocak 2014 yılında Chojniczanka

30 Haziran 2014 yılında Lech Poznan II

31 Ağustos 2014 yılında Ostrovia 1909

31 Aralık 2014 yılında Lech Poznan II

1 Ocak 2015 yılında Jarota Jarocin

30 Haziran 2015 yılında Lech Poznan II

13 Ağustos 2015 yılında Chrobry Glogow

20 Ocak 2017 yılında Kotwica

1 Temmuz 2017 yılında Polonia Sroda

1 Temmuz 2018 yılında Lech Poznan

1 Ağustos 2020 yılında Piast Gliwice

Karol Szymanski kimdir

Karol Szymanski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karol Szymanski şuan Piast Gliwice takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gwardia Koszalin, Bałtyk Koszalin, Lech Poznań

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Karol Szymanski nereli

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