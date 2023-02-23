Karol Szymkowiak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karol Szymkowiak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karol Szymkowiak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karol Szymkowiak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karol Szymkowiak 24 Ocak 2000 tarihinde Katowice şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Karol Szymkowiak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karol Szymkowiak Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Karol Szymkowiak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skra Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Skra Czestochowa takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Karol Szymkowiak'nin Skra Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Karol Szymkowiak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karol Szymkowiak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karol Szymkowiak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karol Szymkowiak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Legia U19

1 Temmuz 2017 yılında M. Legnica II

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2019 yılında M. Legnica II

31 Temmuz 2020 yılında KSZO Ostrowiec

18 Şubat 2021 yılında Wisla Plock

30 Haziran 2021 yılında KSZO Ostrowiec

1 Temmuz 2022 yılında Skra Czesto.

Karol Szymkowiak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karol Szymkowiak şuan Skra Czestochowa takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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