Karol Turek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karol Turek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Karol Turek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Karol Turek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Karol Turek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karol Turek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Karol Turek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karol Turek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karol Turek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karol Turek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karol Turek 23 Haziran 2000 tarihinde Lublin şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Karol Turek şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karol Turek Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FootballGoal.eu yapmaktadır. Karol Turek, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gornik Leczna futbol takımında oynamaktadır. Gornik Leczna takımına 24 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Karol Turek'nin Gornik Leczna ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Karol Turek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karol Turek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Karol Turek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karol Turek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2017 yılında Gornik Leczna

8 Mart 2019 yılında Orleta R.P.

30 Haziran 2019 yılında Gornik Leczna

18 Şubat 2021 yılında Sokol Ostroda

30 Haziran 2021 yılında Gornik Leczna

31 Ağustos 2021 yılında Tomasovia

31 Aralık 2021 yılında Gornik Leczna

15 Şubat 2022 yılında Sokol Ostroda

30 Haziran 2022 yılında Gornik Leczna

Karol Turek kimdir

Karol Turek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karol Turek şuan Gornik Leczna takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Górnik Łęczna

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Karol Turek nereli

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