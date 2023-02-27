Karolis Laukzemis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karolis Laukzemis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karolis Laukzemis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karolis Laukzemis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karolis Laukzemis 11 Mart 1992 tarihinde Palanga şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Karolis Laukžemis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karolis Laukzemis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Karolis Laukzemis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Suduva Marijampole futbol takımında oynamaktadır. FK Suduva Marijampole takımına 4 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Karolis Laukzemis'nin FK Suduva Marijampole ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Karolis Laukzemis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/klaukzemis/

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Karolis Laukzemis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karolis Laukzemis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Karolis Laukzemis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karolis Laukzemis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Atlantas

1 Nisan 2014 yılında Lok Vilnius

1 Ocak 2015 yılında Atlantas

1 Şubat 2015 yılında Granitas

5 Temmuz 2015 yılında Suduva

20 Temmuz 2016 yılında Jelgava

31 Aralık 2016 yılında Suduva

27 Temmuz 2018 yılında NK Istra

28 Ocak 2020 yılında Tabor Sezana

31 Temmuz 2020 yılında NK Istra

24 Ekim 2020 yılında Hibernians FC

9 Şubat 2021 yılında Kaysar

3 Ocak 2022 yılında UTA Arad

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

4 Eylül 2022 yılında Suduva

Karolis Laukzemis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karolis Laukzemis şuan FK Suduva Marijampole takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

Karolis Laukzemis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Litvanya takımında 9 numaralı formasıyla 24 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 2 gol atmıştır.

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