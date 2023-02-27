Karolis Pliuskys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karolis Pliuskys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karolis Pliuskys adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karolis Pliuskys Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karolis Pliuskys 8 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Karolis Pliuškys şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karolis Pliuskys Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Karolis Pliuskys, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Karolis Pliuskys'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Karolis Pliuskys Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karolis Pliuskys isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karolis Pliuskys Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karolis Pliuskys futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Banga

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Karolis Pliuskys Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karolis Pliuskys şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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