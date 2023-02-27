Karolis Silkaitis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karolis Silkaitis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karolis Silkaitis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karolis Silkaitis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karolis Silkaitis 2 Haziran 1996 tarihinde Kaunas şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Karolis Šilkaitis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karolis Silkaitis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Karolis Silkaitis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kauno Zalgiris futbol takımında oynamaktadır. FK Kauno Zalgiris takımına 24 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Karolis Silkaitis'nin FK Kauno Zalgiris ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Karolis Silkaitis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karolis Silkaitis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karolis Silkaitis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karolis Silkaitis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Spyris

1 Şubat 2017 yılında Jonava

24 Şubat 2019 yılında Kauno Zalgiris

Karolis Silkaitis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karolis Silkaitis şuan FK Kauno Zalgiris takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Karolis Silkaitis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Litvanya U21 takımında 15 numaralı formasıyla 9 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U19 takımında 15 numaralı formasıyla 29 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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