Karolis Skamarakas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karolis Skamarakas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karolis Skamarakas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Karolis Skamarakas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Karolis Skamarakas 16 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. Litvanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Karolis Skamarakas Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Riteriai B futbol takımında oynamaktadır. FK Riteriai B takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Karolis Skamarakas'nin FK Riteriai B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Karolis Skamarakas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Karolis Skamarakas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında Suduva B
1 Mart 2021 yılında BE1 Academy
29 Temmuz 2022 yılında Riteriai B
Karolis Skamarakas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Karolis Skamarakas şuan FK Riteriai B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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