Karolis Sutovicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karolis Sutovicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karolis Sutovicius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Karolis Sutovicius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Karolis Sutovicius 5 Temmuz 2006 tarihinde doğmuştur. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Karolis Šutovičius şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Karolis Sutovicius Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Riteriai B futbol takımında oynamaktadır. FK Riteriai B takımına - tarihinde katılmıştır. Karolis Sutovicius'nin FK Riteriai B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Karolis Sutovicius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Karolis Sutovicius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Karolis Sutovicius şuan FK Riteriai B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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