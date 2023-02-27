Karolis Toleikis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karolis Toleikis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Karolis Toleikis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Karolis Toleikis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Karolis Toleikis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karolis Toleikis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Karolis Toleikis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karolis Toleikis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karolis Toleikis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karolis Toleikis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karolis Toleikis 26 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karolis Toleikis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Karolis Toleikis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Banga Gargzdai futbol takımında oynamaktadır. FK Banga Gargzdai takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Karolis Toleikis'nin FK Banga Gargzdai ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Karolis Toleikis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karolis Toleikis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Karolis Toleikis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karolis Toleikis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Banga B

1 Ocak 2022 yılında Banga

1 Ocak 2022 yılında Banga

Karolis Toleikis kimdir

Karolis Toleikis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karolis Toleikis şuan FK Banga Gargzdai takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Banga Gargzdai, Nacionaline Futbolo Akademija

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Karolis Toleikis nereli

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