Karolis Uzela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karolis Uzela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karolis Uzela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karolis Uzela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karolis Uzela 11 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Karolis Uzėla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karolis Uzela Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Headtrick GmbH & Co. KG yapmaktadır. Karolis Uzela, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFS futbol takımında oynamaktadır. RFS takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Karolis Uzela'nin RFS ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Karolis Uzela Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/karolisuzela/

Karolis Uzela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karolis Uzela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karolis Uzela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karolis Uzela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Zalgiris

17 Ağustos 2018 yılında SPAL U19

30 Haziran 2019 yılında Zalgiris

25 Ocak 2022 yılında RFS

Karolis Uzela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karolis Uzela şuan RFS takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Karolis Uzela Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zalgiris Vilnius (-12/2016)

Litvanya takımında 22 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U21 takımında 14 numaralı formasıyla 5 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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