Karolis Zebrauskas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karolis Zebrauskas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karolis Zebrauskas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karolis Zebrauskas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karolis Zebrauskas 12 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Karolis Žebrauskas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karolis Zebrauskas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Karolis Zebrauskas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Banga Gargzdai futbol takımında oynamaktadır. FK Banga Gargzdai takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Karolis Zebrauskas'nin FK Banga Gargzdai ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Karolis Zebrauskas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karolis Zebrauskas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karolis Zebrauskas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karolis Zebrauskas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2018 yılında Udinese U17

1 Temmuz 2019 yılında Suduva B

1 Ocak 2020 yılında Banga B

1 Ocak 2022 yılında Banga

Karolis Zebrauskas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karolis Zebrauskas şuan FK Banga Gargzdai takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Karolis Zebrauskas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Litvanya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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