Karoserci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Karoserci maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Karoserci pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Karoserci nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Karoserci olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Karoserci Maaşı Ne Kadar? 2022 Karoserci Maaşları

Karoserci maaşı ortalama olarak aylık 7950_TL'dir. En düşük Karoserci maaşı 6650_TL, En yüksek ise 9250_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Karoserci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7213.03

Meslek Adı :

Karoserci

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Levha İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Karoserci, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, otobüs, midibüs ve minibüslerde şase örme, iskelet çatma, iskeleti sacla kaplama, aksesuar montajı yapma, hasarlı kısımları sökme ve onarma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Karoserci, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Şase ara profillerinin boylarını belirlemek, profilleri kesmek ve örmek,

b) Ara örme profillerini şaseye puntalamak ve dönerli olarak şaseye kaynatmak,

c) Yan direkleri putrele puntalamak, direkleri kavislendirmek ve yan direk aralarına profilleri puntalamak, d) İskeleti çatmak için parçalarını kaynatmak ve şaseye puntalamak, iskeleti çapraza almak ve şaseye kaynatmak,

e) İskeleti astarlamak,

f) İskelet saclarını kesmek, şekillendirmek ve yerlerine puntalamak,

g) Döşeme saclarının altına su üst yüzeyine ısı ve ses izolasyonu yaparak kaplamak,

h) Karosere kapı pompalarını, pompalara kapıları ve kapılara da menteşeleri monte etmek,

i) Kapı ve kanatları, kilit ve karşılıkları monte etmek,

j) Taban kontrplaklarını kesmek, suya karşı koruyucu ile kaplamak, karoser tabanına vidalamak ve ek yerlerine çelik macunu çekmek,

k) Taban kontrplakları üzerine kaplama malzemesini yapıştırmak,

l) Tavan ve yan saclarının iç yüzeylerini izole etmek, turbo ve havalıkları monte etmek,

m) Tavan ve yan yüzey formikalarını kaplamak ve monte etmek,

n) Okuma lambalarını hava kanalına monte etmek, taban kontrplağı ve formikaların bitim yerlerine çıta çekerek karoseri dekore etmek,

o) Karoser aksesuarlarını monte etmek, hasarlı elemanları sökmek ve onarmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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