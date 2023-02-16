Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sallandı. Felaketin ardından vatandaşlar da oturduğu ev ve binaların depreme dayanıklı olup olmadığını merak ettiği için karot testi yaptırıyor. Bu doğrultuda karot testi hakkında aklında soru işareti bulunanlar Karot testi nedir, nasıl yapılır, ne işe yarar? Karot testi zararlı mı? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

KAROT TESTİ NEDİR?

Karot testi, inşası tamamlanmış yapı ve elemanlarının depreme karşı dayanıklı olup olmadığının ölçülmesi ve bunların hizmet ömrünün hesaplanması için yapılır.

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KAROT TESTİ NASIL YAPILIR, NE İŞE YARAR?

Karot testi yaptırmak isteyen vatandaşlar, belediye Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne başvuru yapabilir. Belediyelerin yaptığı karot testinden ücret alınmamaktadır.

Bunun yanında özel firmalar aracılığıyla karot testi yaptırabilirsiniz. Bu işlemin ücreti 2 bin ile 3 bin TL arasında değişmektedir.

KAROT ÖRNEĞİ NEREDEN ALINIR?

Karot örneği, karot makinesi aracılığıyla binada uygun görülen yerlerden alınır. Binanın gerekli görülen yerlerinden karot makinası ile silindirik şekillerde örnekler alınarak basınca uğratılmak suretiyle beton ve demir kalitesi tespit edilmektedir.

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Karot numunesi, elemana ve yapıya önemli hasar vermeden ve yapıyı riske atmadan mühendislik kaidelerine uygun bir şekilde alınmalıdır.

KAROT TESTİ ZARARLI MI?

İnşaat mühendisi Yılmaz Arslan doğru uygulanmış bir karot testinin, binanın denge ve yapısına herhangi bir zarar vermediğini ifade etti.

Binaların dayanıklılık testi için alınan numunelerin yapıya zarar verdiği iddiası gerçeği yansıtmıyor.