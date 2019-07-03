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Karpuz hala yarım satılıyor

Bilecik'te vatandaşlar kilogram fiyatı 1 liraya kadar düşmesine rağmen karpuzu yarım almaya devam ediyor.

Karpuz hala yarım satılıyor

Bilecik'te vatandaşlar kilogram fiyatı 1 liraya kadar düşmesine rağmen karpuzu yarım almaya devam ediyor.

Bilecik'te Hürriyet Mahallesi'nde kurulan kapalı pazarda satılan karpuzlar geçtiğimiz aylarda tezgahtaki yerini aldı. İlk çıktığında kilosu 3 TL'ye satılan karpuz, o dönemlerde fiyatının yüksek olması sebebiyle yarısı kesilerek, hatta dilim şeklinde satılıyordu. Aradan haftalar geçmesinin ardından karpuzun kilogram fiyatı 1 TL'ye kadar düşerken, müşteriler pahalılığından şikayet ettiği karpuzu hala yarım almaya devam ediyor. Satıcılar bu durum karşısında şikayetçi olmazken, müşteriler yerli karpuzun çıkmasını ve fiyatların düşmesini bekliyor.

Karpuz hala yarım satılıyor

Karpuz hala yarım satılıyor

Kaynak: İHA

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