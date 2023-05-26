Karpuz içinde streç film ve bezlerle doldurularak saklanmış 12 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda, Esendere Gümrük Kapısı'nda karpuz içine saklanmış "12 kilogram" morfine el konuldu.

Ticaret Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre; Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan kontrollerde İran'dan Türkiye'ye gelen bir araç şüpheli olarak değerlendirilip detaylı aramaya sevk edildi.

Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı fiziki aramada, çuvallardaki bazı karpuzların olağan dışı ağırlık ve görüntüye sahip olduğu tespit edildi. İncelemede, 4 karpuzun içinin boşaltılarak uyuşturucu konulduğu ve bir bütün haline getirilerek normal karpuzlarla karıştırıldığı belirlendi.

Haberin Devamı

Karpuzların içinde önce bez torbalara, ardından streç filme sarılmış 12 pakette toplam 12 kilogram morfin ele geçirildi.

Olayla ilgili, bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.