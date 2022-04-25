Karpuz Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Karpuz Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Karpuz Yetiştiricisi ne iş yapar, Karpuz Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Karpuz Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Karpuz Yetiştiricisi Tanımı;

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Karpuz Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Karpuz Yetiştiricisi Maaşları

Karpuz Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Karpuz Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Karpuz Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6111.12

Meslek Adı :

Karpuz Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Tarla Ürünleri Ve Sebze Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar Olmayan

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bahçe ürünlerinden karpuzun kaliteli, ekonomik ve daha bol üretimi için ekimi, yetiştirilmesi ve hasat edilmesi gibi işlerde çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Karpuz Yetiştiricisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sonbaharda toprak tavında iken pullukla derin sürüm yapmak ve keseklerin parçalanması için uygun tarım aleti ile sürmek suretiyle toprak hazırlığını yapmak,

b) Sürümden sonra gübreleme yapmak,

c) Karık pulluğu ile karıkları açmak,

d) Karpuz tohumlarını ekim derinliği, sıra araları göz önünde bulundurarak ekimini yapmak ve üzerini toprakla örtmek,

e) Dikimden hemen sonra fidelere can suyunu vermek,

f) Meyvenin oluşum döneminde mümkün olduğunca az sulama yapmak,

g) Meyve büyüklüğü 5-6 cm olduktan sonra sulama yapmak,

h) Yabancı ot mücadelesi için ot mücadelesi yapmak,

i) Hastalık ve zararlılara karşı mücadele etmek,

j) Erkencilik açısından fide yetiştirmek ve fide dikimi yaparak karpuz tarımını yapmak,

k) Karpuz sapına bağlı kulakçıklar kuruduğunda, meyve sapı inceldiğinde, karpuz kabuğu olgunluk parlaklığa ulaştığında hasadını elle yapmak,

l) Hasat, depolama ve taşıma sırasında karpuzun zedelenmemesine dikkat etmek,

m) Aynı araziye iki yıldan fazla üst üste karpuz tarımı yapmamak,

n) Kullanılan makine, araç, gereç ve ekipmanların periyodik bakımlarını yapmak,

o) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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