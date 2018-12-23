Karpuzun faydaları nelerdir? Karpuz neye iyi gelir?

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi olan karpuzun en büyük faydası serinletici özelliğidir. İçerisinde %90 oranında su barındıran karpuzun, kalpten kansere kadar birçok hastalığa faydası vardır. Bizde sizler için karpuzun faydalarını araştırdık. Peki karpuz neye iyi gelir? Karpuzun faydaları nelerdir? Detaylar...

KARPUZUN FAYDALARI NELERDİR?

Karpuz içerdiği bol miktardaki farklı vitamin ve mineraller yardımıyla çok geniş yelpazade sağlığa katkı sağlamaktadır. Kanserle mücadeleden astım hastalığına, sindirim sisteminin düzenli çalışmasından kalp sağlığına kadar birçok hastalıktan bünyeyi korur.

Karpuz Kardiyovasküler Sistemi ve Kemik Sağlığını Korur:

Karpuzun bol miktarda içerdiği ‘likopen’ bizim kalp ve damar sağlığımız için önemlidir ve ayrıca kemik sağlığını korumada önemli bir faktör olarak kabul edilmektedir.