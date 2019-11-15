Kars 36 Spor Arhavispor maçına hazır

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlarından Kars 36 Spor, Artvin Arhavi Spor karşılaşması hazırlıklarını tamamladı.

BAL Ligi 3. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Kars 36 Spor, kendi saha ve seyircisi önünde konuk edeceği Arhavi Spor hazırlıklarını Teknik Direktör Mersud Demiroviç, nezaretinden Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadı'nda yaptı. Yaklaşık 1 saat süren antrenmanda futbolcuların neşeli ve hırslı olmaları dikkat çekti.

Kars 36 Spor'un son haftalarda çıkış yakaladığını ifade eden Demiroviç, Arhavi karşılaşmasını kazanarak yollarına devam edeceklerini belirti.

Pazar günü oynanacak karşılaşmaya tüm taraftarları davet eden Teknik Direktör Mersud Demiroviç, "Bizim her maç çok zor. futbolcularımda bunun bilincinde, rakiplerimiz güçlü, bizimde gücümüz ortada, kandi sahamızda oynamanın avantajını çok iyi kullanmak zorundayız. Çünkü kendi, sahamızda oynayacağımız karşılaşmaların telafisi yok. Biz kendi saha evimizde kazanmak zorundayız. Pazar günü oynayacağımız Arhavi karşılaşmasına tüm Karslıları bekliyoruz" dedi.

Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda Arhavi Spor hazırlıklarını tamamlayan yeşil beyazlı ekip, maç saatini bekliyor. Yeşil beyazlı ekipte sakat ve cezalı sporcu bulunmuyor.

Öte yandan Kars Spor, Arhavi Spor karşılaşmasının hakemleri de belli oldu. Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda 17 Kasım 2019 Pazar Günü Saat 13.00 oynayacak karşılaşmayı Ordu Bölgesi hakemlerinden Haluk Gürsoy yönetecek. Gürsoy'un yardımcılarını ise Burak Taştemel ve Bilgehan Çakır yapacak.

Kaynak: İHA