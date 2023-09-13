Kars 36 Spor Ziraat Türkiye Kupası hazırlıkları sürüyor

Kars 36 Spor Ziraat Türkiye Kupası öne eleme turunda karşılaşacağı Dersim Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.

İhlas Haber Ajansı
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Kars 36 Spor Ziraat Türkiye Kupası hazırlıkları sürüyor

Kars 36 Spor Ziraat Türkiye Kupası öne eleme turunda karşılaşacağı Dersim Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeşil Beyazlı ekip, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Dersim Spor karşılaşması kazanarak kupada yoluna devam etmeyi planlıyor.

Hazırlıkları Halitpaşa Semt Sahası'nda teknik direktör Orhan Tetik nezaretinde sürdüren yeşil beyazlı ekipte futbolcuların hırslı ve istekli olmaları dikkat çekiyor.

Kars 36 Spor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda hedefinin belli olduğunu ifade eden Teknik direktör Orhan Tetik, "Kupada hafta sonu zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Her iki takımında hedefi bir üst tur, biz hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Dersim Spor güçlü bir ekip, bizim de gücümüz ortada, ben çok iyi bir karşılaşma olacağına inanıyorum. Futbolcularıma güveniyorum. Dersim karşılaşmasından galip ayrılan taraf biz olacağız" dedi.

Halitpaşa Semt Sahası'nda yapılan antrenmanda futbolcuların gösterdiği performans yüzleri güldürdü. Teknik Direktör Tetik, hata yapan futbolcuları antrenmanı keserek uyardı. Yaklaşık 2 saat süren antrenman çift kale taktik ağırlıklı maç ile sona erdi.

Kars 36 Spor Ziraat Türkiye Kupası hazırlıkları sürüyor

Kars 36 Spor Ziraat Türkiye Kupası hazırlıkları sürüyor

Kars 36 Spor Ziraat Türkiye Kupası hazırlıkları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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