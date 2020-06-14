Kars AK Parti İl Başkanı Çalkın, yatırımları yerinde inceledi

AK Parti'nin genç Kars İl Başkanı Adem Çalkın, durmak bilmiyor. Çalkın, AK Parti hükumeti tarafından il genelinde yapılan yatırımları yerinde görerek bilgi alıyor.

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, il genelin yapılan yatırımları yerinde görüyor, vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve sıkıntılılarını dinliyor.

Korona virüs (Kovir-19) tedbirleri kapsamında bir süre sahaya inmeyen Başkan Çalkın, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yeniden sahaya indi. Her fırsatta yapılan çalışmaları yerinde görerek daha sağlıklı bilgiler alan Başkan Çalkın, kent genelinde yürütülen çalışmalarla ilgili milletvekilleri Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç'ı da bilgilendiriyor. 8 ayı kış olan Kars'ta projelerin yürütülen çalışmaların aksamaması için milletvekilleri Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç'a bilgi akışı sağlıyor.

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ve yönetim kurulu üyeleri, Karayolları 18 Bölge Müdürlüğü tarafından Başgedikler, Oğuzlu, Hamzagerek ve Küçük Pirveli ile Akyaka bağlantı yolunda yapımına başlanılan asfaltlanma çalışmalarını inceledi. Çalkın ve ekibi daha sonra Merkez Subatan, Külveren, Başgedikler, Ortagedikler, Ayakgedikler, Bayraktar, Yağkesen, Bekler, Hamzagerek, Küçük Pirveli ve Hacıveli ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların talep ve isteklerini dinleyen Çalkın, milleti için gece-gündüz çalışan, milletine olan aşkını her seferinde dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını köylülere iletti.

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ve beraberindekiler daha sonra kent merkezini döndüler.

Kaynak: İHA