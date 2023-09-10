Kars AK Parti İl Başkanı Sancar, vatandaşlar dinledi

AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar, vatandaşların sorunlarını diledi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kars AK Parti İl Başkanı Sancar, vatandaşlar dinledi

AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar, vatandaşların sorunlarını diledi. Sancar sorunların çözümü için vatandaşlarla istişarelerde bulundu.

AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar, makam odasının kapılarını kapatmıyor. Vatandaşların istedikleri saatte kendisine ulaşmasını sağlayan Sancar, vatandaşların hizmetinde olduklarını belirtti.

Her fırsatta makamında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Sancar, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinliyor, sorunların çözümü için ilgili kurumları arayarak vatandaşların sorunları iletiyor.

Özellikle başta eğitim, sağlık ve ulaşım olmak üzere vatandaşlardan kendilerine iletilen sıkıntıların çözümünü sağlayan Sancar, vatandaşların en iyi hizmetlere layık olduğunu kaydetti.

AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar, "Bizler vatandaşlara hizmet etmek için göreve geldik. Vatandaşlarımızın yanındayız, onların sorunlarını çözmek, onlara hizmetlerin en iyisini vermek için çalışıyoruz. Makamımızı vatandaşlarımıza açtık. Bizlere rahat bir şekilde ulaşmalarını sağladık. Amacımız vatandaş odaklı hizmet vermek" dedi.

Öte yandan AK Parti İl Başkanlığı'na gelen vatandaşlar, burada çaylarını içerek Başkan Sancar ile görüşme imkanı buluyor. Sancar vatandaşların hem sorunlarını dinliyor, hem de sorunlarının çözümü sağlıyor.

Kars AK Parti İl Başkanı Sancar, vatandaşlar dinledi

Kars AK Parti İl Başkanı Sancar, vatandaşlar dinledi

Kars AK Parti İl Başkanı Sancar, vatandaşlar dinledi

Kars AK Parti İl Başkanı Sancar, vatandaşlar dinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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