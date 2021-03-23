Kars Arpaçay Nüfusu 2020 - 2021 |  Arpaçay İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kars Arpaçay Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kars Arpaçay nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kars Arpaçay Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Arpaçay ilçesinin bağlı bulunduğu Kars ilinde 284 bin 923 kişi yaşamaktadır. Kars ili 10193 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,11 (km²) si Arpaçay ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kars Arpaçay nüfusu 16 bin 276 kişidir.

Kars Toplam Nüfusu Kaçtır?

284 bin 923 kişidir.

Arpaçay İlçe Nüfusu Kaçtır?

16 bin 276 kişidir.

Arpaçay Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

13 bin 892 kişidir.

Kars Arpaçay Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -22,4 olarak gerçekleşmiştir.

Arpaçay İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 43,328777 Enlem : 43,328777

Arpaçay İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kars iline bağlı bulunan Arpaçay ilçesinin telefon alan kodu 0 474 şeklinde başlamaktadır.

Arpaçay ilçesinin bağlı olduğu Kars İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Arpaçay ilçesinin bağlı olduğu il olan Kars ilinin plaka kodu 36 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020