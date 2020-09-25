Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltına alındı

HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında sabah saatlerinde İnönü Caddesi'nde bulunan Ayhan Bilgen'in evinde arama yaptı.

PARTİLİLERDEN DURUMA TEPKİ

Gözaltına alınarak zırhlı araca bindirilen Bilgen'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan Bilgen'in evinin önünde toplanan bazı partililer de duruma tepki gösterdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014'te, 37 kişinin yaşamını yitirdiği, Kobani olayları olarak bilinen terör eylemlerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 82 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Alınan güvenlik önlemleri eşliğinde evinde arama yapılan Ayhan Bilgen, zırhlı araçla İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

ŞEVİN ALACA'DAN AÇIKLAMA

HDP Kars Belediye Eş Başkanı Şevin Alaca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma nedeniyle şu an Ayhan Bilgen'in evi aranıyor. Hakkında 4 gün gözaltı kararı verilmiş" dedi.