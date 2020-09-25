Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2014'teki Kobani olaylarına ilişkin soruşturma kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bu kişiler arasında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen de yer aldı. Bu kapsamda Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden gözaltına alındı? sorularının cevapları merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

KARS BELEDİYE BAŞKANI AYHAN BİLGEN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Ayhan Bilgen 1970 yılında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi'nden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi'nde Sosyoloji bölümünde yüksek lisans yaptı. Bunun yanında Özgür Gündem ve Evrensel Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Mazlumder Ankara Şube Başkanlığı ve genel yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Mayıs 2006'da kurumda iki yıl için genel başkanlığa seçildi.

Haziran 2014'te Halkların Demokratik Partisi'nin ikinci olağan kongresiyle genel başkan yardımcılığı görevini üstlendi.2015 yılında yapılan 25. Dönem Genel Seçimleri'nde Kars'tan HDP Milletvekili seçilen Bilgen, 1 Kasım 2015 tarihinde Türkiye genelinde yapılan erken seçimlerde Kars’tan tekrar seçilerek 26. Dönem Kars Milletvekili olarak göreve başladı.2015 Ağustos ayında HDP’nin ilk parti sözcüsü olan Bilgen, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde HDP'den Kars Belediye Eş başkanlığına seçildi.

NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında sabah saatlerinde İnönü Caddesi'nde bulunan Ayhan Bilgen'in evinde arama yaptı.

Gözaltına alınarak zırhlı araca bindirilen Bilgen'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan Bilgen'in evinin önünde toplanan bazı partililer de duruma tepki gösterdi.