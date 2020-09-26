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Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'e destek yürüyüşü

HDPli milletvekilleri ve partililer tarafından Kars'ta gerçekleştirilen yürüyüşte, 2014 yılında yaşanan Kobani eylemleri kapsamında dün gözaltına alınan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'e destek verdi.

Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'e destek yürüyüşü

Kars'ta HDP'li milletvekilleri ile bazı partililer, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'e destek yürüyüşü düzenledi. HDP Muş milletvekilleri Şevin Coşkun ve Gülüstan Kılıç Koçyiğit, HDP Iğdır Milletvekili Habib Eksik, HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, Kars Belediye Başkan Yardımcısı Şevin Alaca ile bazı partililer, Bilgen'in gözaltına alınmasına tepki göstermek amacıyla parti binası önünde bir araya geldi.

SLOGANLARLA YÜRÜDÜLER

Kazım Karabekir Caddesi'nden yürüyüşe geçen partililer, Faikbey ve GAMP caddeleri üzerinden Kars Belediyesi önüne geldi.

Burada "Ayhan başkan yalnız değildir" sloganı atan grup, daha sonra Karadağ Caddesi üzerinden parti binasına geçti.

HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve sağlık kontrolünün ardından Kars Harakani Havalimanı'ndan uçakla soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderilmişti.

Berna Akkaya
Editör


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