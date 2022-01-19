Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yoğun kar yağışı dolayısıyla birçok ilimizde hayat durma noktasına geldi. Bu kapsamda Kars bugün okullar tatil mi? | Kars Valiliği son dakika açıklaması 19 Ocak 2022 Çarşamba soru ve konu başlıkları araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

KARS BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? | KARS VALİLİĞİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI 19 OCAK 2022 ÇARŞAMBA

Kars'ta beklenen yoğun kar yağışı öncesinde okullar ve rehabilitasyon merkezleri için bir günlük tatil kararı alındı. Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez ve ilçelerinde eğitime 19 Ocak Çarşamba günü ara verildiği bildirildi.

KARS VALİLİĞİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI 19 OCAK 2022 ÇARŞAMBA

Kars'ta etkisini gösteren yoğun kar yağışı sebebiyle, okullar için bir günlük tatil ilan edildi. Kars Valiliği, öğrencileri sevindiren haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Okullar, rehabilitasyon merkezleri için yarın tatil ilan edildiğini aktaran Valilik, engelli ve hamile kamu personellerinin de idari izinli sayılacağını açıkladı.

Paylaşımında meteorolojik verilere göre, sabah saatlerinden itibaren Karabük'ün yoğun kar yağışı ve don olayı beklendiğini hatırlatan Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle, il genelinde eğitim öğretimin 19 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, yarın sabah 07.00 sıralarında başlaması beklenen yoğun kar yağışının Çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor.