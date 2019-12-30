Kars Çayı'na düşen köpeği kurtarma seferberliği

KARS Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, demir parmaklıkları geçerek Kars Çayı'na düşen sokak köpeğini donmak üzereyken kurtardı.

Kars Çayı çevresinde dolaşan sokak köpeği demir parmaklıkların arasından suya düştü. Soğuk suda kurtarılmayı bekleyen köpeği görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve veteriner hekim öncelikle su içindeki köpeğe ulaşmanın yolunu aradı. İtfaiye görevlisi yangınlarda kullandıkları merdiveni çayın kenarından sarkıtarak suya indi. Zamanla yarışan itfaiye görevlisi boynuna ve beline halat bağladığı köpeği çekerek merdivenin yanına taşıdı. İtfaiye görevlisinin merdivenden kıyıya çıkardığı köpek, veteriner hekim tarafından yapılan muayene sonrası Kars Belediyesi'ne ait hayvan barınağına götürüldü.

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Kaynak: DHA