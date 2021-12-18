Kars-Erzurum kara yolunda trafik kazası! Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var Iğdır- Ankara seferi yapan yolcu otobüsü Kars- Erzurum kara yolunda devrildi. Kazada çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtildi.

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Kars-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı. Iğdır-Ankara seferi yapan Aras Turizm firmasına ait 34 DMZ 566 plakalı yolcu otobüsü, kar ve sisin etkili olduğu Kars-Erzurum kara yolunun Sarıkamış ilçesi Mescitli köyü mevkisinde devrildi. Olay yerine çok sayıda AFAD, jandarma, UMKE, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kars Valisi Türker Öksüz, AA muhabirine kazanın hemen ardından tüm ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini belirterek "İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi öldü, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı." dedi. ?Cumhurbaşkanı Erdoğan, #Türkiye tarihinde rahmetli Necmettin Erbakan hocadan sonra asgari ücrete en büyük zam yapan lider oldu.



⭕️Peki sizce, 1250 TL'lik artış yeterli mi? Neler düşünüyorsunuz? — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) December 18, 2021 Emine Özfalcı Magazin Editörü yolcu otübüsükazakars