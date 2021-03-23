Kars Kağızman Nüfusu 2020 - 2021 |  Kağızman İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kars Kağızman Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kars Kağızman nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kars Kağızman Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kağızman ilçesinin bağlı bulunduğu Kars ilinde 284 bin 923 kişi yaşamaktadır. Kars ili 10193 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,844 (km²) si Kağızman ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kars Kağızman nüfusu 45 bin 449 kişidir.

Kars Toplam Nüfusu Kaçtır?

284 bin 923 kişidir.

Kağızman İlçe Nüfusu Kaçtır?

45 bin 449 kişidir.

Kağızman Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

24 bin 678 kişidir.

Kars Kağızman Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -1,2 olarak gerçekleşmiştir.

Kağızman İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 43,120026 Enlem : 43,120026

Kağızman İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kars iline bağlı bulunan Kağızman ilçesinin telefon alan kodu 0 474 şeklinde başlamaktadır.

Kağızman ilçesinin bağlı olduğu Kars İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kağızman ilçesinin bağlı olduğu il olan Kars ilinin plaka kodu 36 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020