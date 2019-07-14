Kars Kümbet Cami yoğun ilgi görüyor

Gürcü Krallığı olarak bilinen Bagratlı Hanedanı Kralı tarafından 10. Yüzyılda yaptırılan Gürcü Kilisesi olarak bilinen 12 Havari Kilisesi, diğer adıyla Kümbet Cami, ziyaretçi akınına uğruyor.

Rus İşgali döneminde Rus-Ortodoks Başpiskoposluğu olarak kullanılan 12 Havari Kilisesi günümüzde cami olarak kullanılıyor. Kars'ın en önemli tarihi eserlerinden birisi olan 12 Havari Kilisesi, "Kümbet Cami" kentte yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlerin ilk gezdikleri yerler arsında bulunuyor.

Son günlerde tur operatörleri ve Doğu Ekspresi ile kente gelen yerli ve yabancı turistler, Kars'ın buram buram tarih koktuğunu ve Karslıların bu değerlendiremediklerini belirttiler.

İstanbul'dan Kars'a gezmek için gelen Seda Güneş, "Kars çok güzel bir şehir, buram buram tarih kokuyor. Gezilecek görülecek çok sayıda yer var. Ancak Karslılar tarihi yapıları yeterince koruyamamış, hatta birçoğunu da yıkmış. Bu kadar tarih başka bir şehirde olsa adeta bulunduğu şehri uçururdu" dedi.

Kars'ta 5 gün kalacaklarını ifade eden Gülten Ayaz, "Kümbet Camiyi gezdik. Daha öncesi burası kilseymiş, keşke aynı şekilde muhafaza edilmiş olsaydı. Çünkü hemen yanı başında Evliya Cami ve arkasında da Ulu Cami bulunuyor. Kars'ın bazı yerlerini gezdik. Daha gezeceğimiz çok yer var. Biz aynı yerleri kışında gelip görmek istiyoruz. Çünkü Kars dört mevsim bir başka güzel" diye konuştu.

Kars Kalesi'nin güney kısmındaki Kale İçi Mahallesi'nde bulunan Havariler Kilisesi, 1064 yılında camiye, 1964 yılında ise müzeye çevrilmiştir. Kars ve çevresinde yapılan kazılardan elde edilen tarihi eserler burada bir dönem sergiledi.

Harakani Külliyesi ile Evliya Cami'nde bulunduğu bölgede olan Kümbet Cami kentte en çok ziyaret edilen yerler arasında yerini almaya başladı.

Kaynak: İHA