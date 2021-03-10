Kars Nüfusu 2020 - 2021 | Kars Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Kars Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kars nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kars Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kars nüfusu geçen yıla göre 487 kişi azalarak 284 bin 923 kişi oldu ( 2019 yılında Kars nüfusu 285 bin 410 kişiydi ) . İstanbul ilinde 147 bin 150 erkek, 137 bin 773 kadın yaşamaktadır.

Kars Alan kodu nedir?

Kars ilinin telefon alan kodu 0 474 şeklinde başlamaktadır.

Kars yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Kars ilinin yüz ölçümü 10193 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 28 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Kars Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kars ilinin plaka kodu 36 olarak belirlenmiştir

Kars 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Kars 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 284923

Kars 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 147150

Kars 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 137773

Kars 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 61

Kars 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 3,81 Kişidir.

Kars 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,35 olduğu görülmektedir.

Kars 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 23,04 olduğu görülmektedir.

Kars 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 189 kişi boşanmıştır.

Kars 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 2045

Kars 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 141389

Kars 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 72552

Kars 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 68837

Kars 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 143534

Kars 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 74598

Kars 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 68936

Kars 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 28 kişidir.

Kars 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 146668 Kadın : 138742 Toplam : 285410 Nüfus yoğunluğu : 28 kişidir.

Kars 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 70057 Kadın : 68877 Toplam : 138934

Kars 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 76611 Kadın : 69865 Toplam : 146476

Kars 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 149510 Kadın : 139368 Toplam : 288878 Nüfus yoğunluğu : 29 kişidir.

Kars 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 69984 Kadın : 66745 Toplam : 288878

Kars 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 79526 Kadın : 72623 Toplam : 152149

Kars 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 149481 Kadın : 138173 Toplam : 287654 Nüfus yoğunluğu : 28 kişidir.

Kars 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 70472 Kadın : 65476 Toplam : 135948

Kars 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 79009 Kadın : 72697 Toplam : 152149

Kars 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 150515 Kadın : 139271 Toplam : 289786 Nüfus yoğunluğu : 29 kişidir.

Kars 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 68942 Kadın : 64586 Toplam : 133528

Kars 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 81573 Kadın : 74685 Toplam : 156258

Kars 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 152040 Kadın : 140620 Toplam : 292660 Nüfus yoğunluğu : 29 kişidir.

Kars 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 69479 Kadın : 63855 Toplam : 133334

Kars 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 82561 Kadın : 76765 Toplam : 159326