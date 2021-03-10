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Kars Nüfusu 2020 - 2021 | Kars Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Kars nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Kars nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Kars ilinin nüfusunun 284 bin 923 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Kars yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Kars Nüfusu 2020 - 2021 | Kars Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Kars Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kars nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kars Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kars nüfusu geçen yıla göre 487 kişi azalarak 284 bin 923 kişi oldu ( 2019 yılında Kars nüfusu 285 bin 410 kişiydi ) . İstanbul ilinde 147 bin 150 erkek, 137 bin 773 kadın yaşamaktadır.

Kars Alan kodu nedir?

Kars ilinin telefon alan kodu 0 474 şeklinde başlamaktadır.

Kars yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Kars ilinin yüz ölçümü 10193 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 28 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Kars Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kars ilinin plaka kodu 36 olarak belirlenmiştir

Kars Nüfusu 2020 - 2021 | Kars Yüzölçümü nedir?

Kars 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Kars 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 284923

Kars 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 147150      

Kars 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 137773      

Kars 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 61

Kars 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 3,81 Kişidir.

Kars 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,35 olduğu görülmektedir.

Kars 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 23,04 olduğu görülmektedir.

Kars 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 189 kişi boşanmıştır.

Kars 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 2045

Kars 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 141389          

Kars 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 72552

Kars 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 68837 

Kars 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 143534

Kars 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 74598   

Kars 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 68936   

Kars 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 28 kişidir.

Kars Nüfusu 2020 - 2021 | Kars Yüzölçümü nedir?

Kars 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 146668  Kadın : 138742  Toplam : 285410  Nüfus yoğunluğu : 28 kişidir.  

Kars 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 70057  Kadın : 68877  Toplam : 138934  

Kars 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 76611  Kadın : 69865  Toplam : 146476  

Kars 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 149510  Kadın : 139368  Toplam : 288878  Nüfus yoğunluğu : 29 kişidir.  

Kars 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 69984  Kadın : 66745  Toplam : 288878  

Kars 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 79526  Kadın : 72623  Toplam : 152149  

Kars 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 149481  Kadın : 138173  Toplam : 287654  Nüfus yoğunluğu : 28 kişidir.  

Kars 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 70472  Kadın : 65476  Toplam : 135948  

Kars 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 79009  Kadın : 72697  Toplam : 152149  

Kars 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 150515  Kadın : 139271  Toplam : 289786  Nüfus yoğunluğu : 29 kişidir.  

Kars 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 68942  Kadın : 64586  Toplam : 133528  

Kars 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 81573  Kadın : 74685  Toplam : 156258  

Kars 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 152040  Kadın : 140620  Toplam : 292660  Nüfus yoğunluğu : 29 kişidir.  

Kars 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 69479  Kadın : 63855  Toplam : 133334  

Kars 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 82561  Kadın : 76765  Toplam : 159326  

 

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