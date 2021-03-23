Kars Susuz Nüfusu 2020 - 2021 |  Susuz İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kars Susuz Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kars Susuz nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kars Susuz Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Susuz ilçesinin bağlı bulunduğu Kars ilinde 284 bin 923 kişi yaşamaktadır. Kars ili 10193 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 625 (km²) si Susuz ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kars Susuz nüfusu 9 bin 924 kişidir.

Kars Toplam Nüfusu Kaçtır?

284 bin 923 kişidir.

Susuz İlçe Nüfusu Kaçtır?

9 bin 924 kişidir.

Susuz Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

7 bin 855 kişidir.

Kars Susuz Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -12 olarak gerçekleşmiştir.

Susuz İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,721577 Enlem : 29,721577

Susuz İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kars iline bağlı bulunan Susuz ilçesinin telefon alan kodu 0 474 şeklinde başlamaktadır.

Susuz ilçesinin bağlı olduğu Kars İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Susuz ilçesinin bağlı olduğu il olan Kars ilinin plaka kodu 36 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020