Kars Kalesi eteklerinde, tarihi alanda hayata geçirilecek olan Kars Vadisi Projesinde ilk beton atıldı.

Kars'ın turizm potansiyelleri ön plana çıkaracak proje kentte turistik, ekonomik ve sosyal anlamda katma değer katacak. Geçtiğimiz günlerde temeli kazılan ve bugün de ilk zemin betonu atılan Kars Vadisi Projesi kapsamında bölge hayat bulacak, kentte gelen yerli ve yabancı turistlerin uzun vade de bölgede kalması sağlanacak.

Kars Kalesi eteklerinde Kars Vadisi Projesi, Bedesten Projesi, Kars Kalesi Yolunun İyileştirilmesi-Aydınlatılması Projesi, Hulusi Aytekin Caddesi Sokak İyileştirilmesi Projesi, Mazlum Ağa ve Muradiye Hamamlarının Restorasyon Projesi ve Kent Müzesi Projesiyle bir bütün olarak hayata geçirilecek proje tamamlandığında Kars turizmine hizmet edecek.

Proje kapsamında bölgeye 200 adet ağaç, 7 bin adet bodur ağaç ve çalı niteliğindeki bitkiler dikilecek. 25 bin metrekarelik alanda peyzaj çalışması yapılacak, 200 metrelik de seyir ve oturma alanı yapılacak. Ayrıca, yapılacak bin 800 metrekare kapalı alana sahip bedesten içerisinde kente gelen yerli ve yabancı misafirlere kaşar, bal gibi yöresel ürünlerin satışı yapılacak.

Kars Vadisi Projesi kapsamında 8 dükkan, bir adet kafe ile bir adet lokanta yapılarak, kentti ziyaret eden turistlere hizmet verecek.

Proje kapsamında Kars Kalesi ile birlikte Kars Kalesi'ne çıkan 400 metre uzunluğundaki yolun iyileştirilmesi ve ışıklandırılması da sağlanacak. Ayrıca Şehit Hulusi Aytekin Caddesi'nde yer alan 6 tarihi binanın dış cephe iyileştirmeleri ve çevre düzenlemeleri, 17 bin metrekare yol-kaldırım düzenleme ve sokak aydınlatılması işleri yapılarak hizmete açılacak.

Kaynak: İHA