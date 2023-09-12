Kars Valisi Polat’tan sanat ve spor vurgusu

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, bir araya geldiği lise öğrencilerinden çok kitap okumalarını, sanat ve sporun bir dalıyla uğraşmalarını istedi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kars Valisi Polat’tan sanat ve spor vurgusu

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, bir araya geldiği lise öğrencilerinden çok kitap okumalarını, sanat ve sporun bir dalıyla uğraşmalarını istedi.

2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Vali Ziya Polat'ta okul ziyaretlerine başladı. Polat, Fen Lisesi'ni ziyaret ederek okul yönetimiyle bir araya geldi. Okul hakkında bilgi alan Polat, daha sonra bir takım incelemelerde bulundu.

Vali Polat, okul yönetimine öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitim-öğrenim görmeleri için herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi talimatı verdi.

Fen Lisesi'nde sınıfları da dolaşan Polat, öğrencilerle sohbet etti, öğrencilere nasihatlere bulunan Polat, öğrencilerden derslerine çok çalışmalarını, bolca kitap okumalarını, yeteneklerine göre mutlaka güzel sanatların bir dalıyla uğraşmalarını ve spor yapmalarını gerektiğini belirtti.

Öğretmenlere 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başarılı geçmesini dileyen Polat, "Ülkemizin geleceği olan çocuklarımız siz öğretmenlerimize emanettir. Kıymetli öğretmenlerimiz bu emanete çok iyi sahip çıkarak, akademik başarının yanında öğrencilerin şefkat, merhamet ve sevgiyle yetiştirileceğinden şüphem yok" dedi.

Vali Polat son olarak okul kantininde incelemelerde bulundu. Polat, hijyen kurallarına titizlikle uyulmasını, kantinde öğrencilere sağlıklı gıdalar sunulmasını ve kendi çocuklarımıza yedirmeyeceğimiz gıdaların kantinde satılmasına izin verilmemesi talimatında bulundu. Polat incelemelerinin ardından okuldan ayrıldı.

Kars Valisi Polat’tan sanat ve spor vurgusu

Kars Valisi Polat’tan sanat ve spor vurgusu

Kars Valisi Polat’tan sanat ve spor vurgusu

Kars Valisi Polat’tan sanat ve spor vurgusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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