Kars ve Ağrı'da hasara neden olan selin yaraları sarılıyor

KARS (AA) - Kars ve Ağrı'da dün etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde zarar gören köylerde ekiplerce başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Başköy köyünde, sel nedeniyle bazı ev ve ahırlar zarar gördü, birçok hayvan telef oldu.

Set duvarlarının çökmesiyle köyün içinden geçen kanal, taş ve kayalarla doldu. Kanalın yakınında evi bulunan Uğur Yılmaz ve eşi, sel sularından son anda kurtuldu.

Sel nedeniyle evi kullanılamaz hale gelen, eşyaları suya kapılan Yılmaz'ın, Kurban Bayramı dolayısıyla sattığı hayvanların parası ile eşinin ziynet eşyaları da sel nedeniyle kayboldu.

Yılmaz, AA muhabirine, duydukları gürültünün üzerine dışarı çıktıklarını anlatarak, "Eşimle çay içiyorduk, gürültüyle dışarıya kaçtık, o anda sel vurdu. Selden kendimizi zor kurtardık. Evimizin tamamında hasar oluştu, bazı bölümleri yıkıldı. Kurban Bayramı için sattığımız hayvanların parası, eşimin ziynet eşyaları vardı. Yaklaşık 50 bin lira kurbanlık parası, 30 bin lira da ziynet eşyası, hepsi gitti. Bu olaydan dolayı çok mağdur olduk. Derenin suyu, şu anda evin içinde akıyor. Yetkililerden bize yardımcı olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

- Ağrı

Ağrı'da da 2 gündür etkili olan sağanak sonrası meydana gelen selde 100'e yakın koyunu telef olan göçerler, yaralarını sarıyor.

Kentin kuzey kesimlerindeki dağlık alanlarda, selden etkilenen Saklıca Köyü Mamik Mezrası yakınlarındaki göçerler, su sızan ve bir kısmı kullanılamaz hale gelen çadırlarını, dere yatağından kaldırarak yüksek noktalara kurdu.

Devlet Su İşleri (DSİ) ve İl Özel İdaresi ekipleri de selden zarar gören köylerde çalışmalarını sürdürüyor.













Kaynak: AA