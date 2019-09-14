Kars’a milletvekillerinin girişimiyle 142 doktor atandı

AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan ile Prof. Dr. Yunus Kılıç'ın girişimleriyle Kars'a 142 pratisyen ve uzman hekimin ataması yapıldı.

Kars'a yatırımlarım yapılmasında ve Kars'ın gelişmesinde önemli katkıları olan AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç, sağlık hizmetlerinin daha iyi verilebilmesi ve kentte doktor açığının giderilmesi için Ankara'da Sağlık Bakanlığı'nda yaptığı görüşmeler sonuç verdi.

Milletvekilleri Arslan ile Kılıç'ın girişimleri sonucu Sağlık Bakanlığı'nca Kars Kafkas Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Harakani Devlet Hastanesi ve ilçelerde ki hastanelerde görev yapmak üzere çeşitli branşlarda 142 pratisyen ve uzman hekimin ataması gerçekleştirildi.

AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ile Prof. Dr. Yunus Kılıç, "Bir atama döneminde bugüne kadar yapılmış en yüksek sayıya ulaşılmış oldu. Karsımız ve ilçeleri ile bölgemize daha iyi sağlık hizmeti verecekleri inancıyla, hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dediler.

Öte yandan Milletvekillerinin uzun uğraş ve girişimleri sonucunda Kars'a 142 doktorun atanması vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılandı. Yapılan doktor atamasıyla kentte önemli derecede doktor eksiği de giderilmiş oldu. 142 doktorun atanmasıyla birlikte vatandaşlar da sağlık hizmetlerinden daha iyi yararlanmış olacak.

Kaynak: İHA